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Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:36

TIR'a çarpan motosikletli uzman çavuş hayatını kaybetti

Manisa’da TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Mustafa Pak (22) hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TIR’a çarpan motosikletli uzman çavuş hayatını kaybetti
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Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Alaşehir Barış Mahallesi'ndeki Alaşehir Cezaevi önünde meydana geldi. M.Ç.'nin (43) kullandığı TIR'a aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Pak yönetimindeki motosikletle arkadan çarptı.

Motosikletin sürücüsü Pak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincanlı olan Pak, daha sonra durumu ağır olduğu gerekçesiyle sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. TIR şoförü M.Ç. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mustafa Pak için bugün saat 12.00'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenleneceği bildirildi.

#MANİSA

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