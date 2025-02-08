Haberler Yaşam Haberleri Tiran Havaalanı Nerede? Tiran Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?
Giriş Tarihi: 8.2.2025 11:49 Son Güncelleme: 8.2.2025 11:49

Tiran Havaalanı Nerede? Tiran Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Tiran, Arnavutluk’un başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Şehirde yer alan havalimanı, ülkenin tek uluslararası havalimanı olarak bilinir. Türkiye için vizesiz giriş hakkı tanıyan Arnavutluk, pasaportunuzu alıp gidebileceğiniz yurt dışı rotaları arasında yer alır. Tiran şehrinin İstanbul ile uçuş uzaklığı yaklaşık olarak 1 saat 25 dakikadır. Tiran Havaalanı nerede, Tiran Uluslararası Havalimanı’ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km gibi soruların yanıtlarını bularak keyifli bir Arnavutluk tatili yapmak mümkündür.

Tiran Havaalanı Nerede? Tiran Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk, Avrupa Birliği'ne üye değildir. Ülkenin para birimi ise Lek'tir. Resmi dil olarak Arnavutça kullanılır. Ayrıca Türkçe, İtalyanca, İngilizce ve Yunanca da konuşulan diller arasındadır. Tiran'ı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin öncelikle Tiran Havaalanı nerede, Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km gibi soruların yanıtlarını bilmesi gerekir.

Tiran Havaalanı Nerede?

Tiran Uluslararası Havalimanı, Arnavutluk'un bilinen tek uluslararası havalimanıdır. Aynı zamanda Rinas Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir. Bunun sebebi ise Arnavutluk'un Rinas Köyü'nde yer almasından kaynaklıdır.

Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Tiran Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık olarak 11 km uzaklıktadır. Havalimanından şehir merkezine hızlı bir biçimde ulaşmak için havalimanında bulunan taksiler sıklıkla tercih edilir. Havalimanından şehir merkezine yapılan yolculuk yaklaşık olarak 20 ila 25 dakika sürer.

Havalimanından şehir merkezine giden otobüsler ve shuttle araçları bulunur. Otobüsler; her gün 07.00 – 23.00 saatleri arasında saat başı olacak şekilde hareket eder. Shuttle araçları ise uçuş saatine göre rezervasyon yapılarak kullanılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tiran Havaalanı Nerede? Tiran Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA