Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk, Avrupa Birliği'ne üye değildir. Ülkenin para birimi ise Lek'tir. Resmi dil olarak Arnavutça kullanılır. Ayrıca Türkçe, İtalyanca, İngilizce ve Yunanca da konuşulan diller arasındadır. Tiran'ı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin öncelikle Tiran Havaalanı nerede, Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km gibi soruların yanıtlarını bilmesi gerekir.

Tiran Havaalanı Nerede?

Tiran Uluslararası Havalimanı, Arnavutluk'un bilinen tek uluslararası havalimanıdır. Aynı zamanda Rinas Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir. Bunun sebebi ise Arnavutluk'un Rinas Köyü'nde yer almasından kaynaklıdır.

Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Tiran Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık olarak 11 km uzaklıktadır. Havalimanından şehir merkezine hızlı bir biçimde ulaşmak için havalimanında bulunan taksiler sıklıkla tercih edilir. Havalimanından şehir merkezine yapılan yolculuk yaklaşık olarak 20 ila 25 dakika sürer.

Havalimanından şehir merkezine giden otobüsler ve shuttle araçları bulunur. Otobüsler; her gün 07.00 – 23.00 saatleri arasında saat başı olacak şekilde hareket eder. Shuttle araçları ise uçuş saatine göre rezervasyon yapılarak kullanılabilir.