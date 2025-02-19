TIR’ın altına giren aracın sürücüsü öldü

Feci kaza Belen İlçesi'nin İssume kavşağında meydana geldi. Alpaslan Kara (49) yönetimindeki araç, kavşakta emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Alpaslan Kara kaza yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Alpaslan Kara'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kara'nın Cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.