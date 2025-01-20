Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü Murat Çevik, iki tırın arasında kaldı. Çevik, çarptığı tırın altına girerek hayatını kaybetti.

İKİ TIRIN ARASINDA KALDI

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çevik motosikletle seyir halindeyken, Y.Ç. idaresindeki tır ve Y.Y. idaresindeki tırın arasında kaldı. Çevik, motosikletiyle Y.Ç.'nin kullandığı tıra çarpıp altına girdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çevik'in öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.