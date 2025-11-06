Haberler Yaşam Haberleri TIR'ın kontrolsüz geri manevrası ölümlü kazaya yol açtı
İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyon, geri manevra yaptığı öne sürülen TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Uğurcan Evcek (31) hayatını kaybetti. kamyon şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Geri manevra yaparak kazaya neden olan TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Habibler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan kamyon, geri manevra yaptığı iddia edilen TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kamyonda sıkışan şoför ve yolcu, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yolcu Uğurcan Evcek olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otoyolda geri manevra yaptığı öne sürülen TIR şoförü gözaltına alınırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

