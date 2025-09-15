Antalya’da feci kaza: TIR ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Korkunç kaza saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki TIR, kavşaktan anayola çıkan Mesut Yaman'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Korkunç kazada araç hurdaya dönerken; otomobilden yola savrulan Mesut Yaman, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Mesut Yaman Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Mesut Yaman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.