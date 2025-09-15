Antalya’da feci kaza: TIR ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Korkunç kazada araç hurdaya dönerken; otomobilden yola savrulan Mesut Yaman, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Mesut Yaman Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Mesut Yaman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.