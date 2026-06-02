TIR’ların karıştığı zincirleme kaza

Şanlıurfa'da Haşim Deyer idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce çekiciye, ardından da TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın içerisinde sıkışan Deyer, ekipler tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Deyer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.