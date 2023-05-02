Haberler Yaşam Haberleri Tırnak Kesmek Günleri Neler? Diyanet Açıklamasına Göre Tırnak Hangi Günler Kesilir?
Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:00 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:00

Tırnak Kesmek Günleri Neler? Diyanet Açıklamasına Göre Tırnak Hangi Günler Kesilir?

Tırnak hangi günler kesilir sorusu insanların merak ettiği konulardan biridir. Bu rutin temizlik faaliyetinin hangi gün yapılması gerektiği İslami açıdan incelenmelidir. Örneğin çarşamba günü tırnak kesilir mi sorusunun cevabını merak edebilirsiniz. Pazar günü tırnak kesilir mi incelemesi için İslam ve hijyen kaynaklarını incelemeniz gerekir. Dinimizde tırnak kesmek günleri var mı ya da cumartesi tırnak kesilir mi sorularını sizler için araştırdık.

Tırnak Kesmek Günleri Neler? Diyanet Açıklamasına Göre Tırnak Hangi Günler Kesilir?

Tırnak hangi günler kesilir sorusuna dini kaynaklardan cevap aranmalıdır. Çarşamba günü tırnak kesilir mi veya Pazar günü tırnak kesilir mi sorularını bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Dinimizde tırnak kesmek günleri var mı sorusu da konunun akla gelenleri arasındadır. Söz konusu sorulara cevap bulunarak tırnak kesme ile ilgili ayrıtılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Cumartesi tırnak kesilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tırnak Hangi Günler Kesilir?

Tırnak kesmek, belli periyotlarla yapılması gereken hijyen faaliyetlerinden biridir. Tırnağın ne zaman kesileceği ya da kesilmeyeceği hakkında toplum içinde çok sayıda kulaktan dolma bilgi vardır. Tırnağı uzayan kişiler istedikleri zaman tırnaklarını kesebilir. Fakat konunun sünnet açısından değerlendirilmesi çok daha uygundur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hangi gün tırnağını kesmiştir gibi sorular incelenerek konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Cuma günleri tırnaklarını kesmiştir. Bunun yanında ekstra temizlik faaliyetlerini de Cuma günleri yaptığı dikkat çeker. Yani Efendimiz, temizlik faaliyetlerine Cuma günü daha da büyük önem vermiştir.

Dinimizde Tırnak Kesmek Günleri Var Mı?

Dinimizde tırnak kesme günleri şeklinde belirlenmiş gün ya da günler yoktur. Bu nedenle kişi istediği zaman tırnaklarını kesebilir. Fakat dini açıdan konuyu değerlendirdiğinizde bu işlemi Cuma günü yapmanın daha uygun olacağı anlaşılır. Bunun yanında tırnak kesme işleminin 40 gün dolmadan yapılması gerekir. 40 günden fazla tırnak uzatmanın mekruh olduğu yönünde verilmiş fetvalar vardır.

Halk arasında gece tırnak kesmenin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Fakat bu anlayış hurafeden öteye geçmez. Kişinin tırnakları uzadı ise gece saatlerinde de tırnaklarını kesebilir. Bu tür hurafelerin genellikle batıl inanç olduğu anlaşılmaktadır. Konunun değerlendirilmesinde sünnet ve hadis kaynaklarının incelenmesi daha uygundur.

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Tırnak Kesmek Günleri Neler? Diyanet Açıklamasına Göre Tırnak Hangi Günler Kesilir?
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