Tırnaklardaki DNA sır ölümü aydınlattı

Giriş Tarihi: 16.01.2026

İstanbul’da, Hatice Biçmek 1.5 sene önce 7. kattaki evden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm olarak başlatılan soruşturma kapsamında Biçmek’in erkek arkadaşı Beytullah Ö.’nün tırnak aralarında genç kadına ait DNA kalıntıları bulundu

İstanbul Kartal'da 29 Ekim 2024 tarihinde günü sabah saatlerinde 29 yaşındaki matematik öğretmeni Hatice Biçmek, 7. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmalarında, Biçmek'in sevgilisi olduğu ve birlikte yaşadıkları öğrenilen Beytullah Ö'nün (35) de ifadesi alındı.

Beytullah Ö. ifadesinde yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştıklarını, olay günü saat 22.00 sıralarında eve beraber geldiklerini ve alkol aldıklarını söyledi. Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun genç kadını çok etkilediğini, psikiyatri ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını beyan etti. Ayrıca evden sabah saatlerinde ayrıldığını, konuyu da ev sahibinin aramasıyla öğrendiğini anlattı.

CESETTE KESİCİ ALET İZİ YOK
Olay yerinde yapılan incelemelerde ikamette alkol şişeleri bulundu ve güvenlik kameralarınınsa çalışmadığı görüldü. Cesette ise düşmeye bağlı muhtelif yerlerinde kırıklar oluştuğu, harici kesici-delici alet yaralanması olmadığı tespit edildi.

Şüpheli sevgili ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalışmaların devamında; geçtiğimiz eylül ayında şüpheli sevgili Beytullah Ö.'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde Hatice Biçmek'e ait DNA profili tespit edilmesi üzerine Samsun'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

