Tişört Nasıl Katlanır? Ütüsü Bozulmadan Tişört Katlama Teknikleri Nelerdir, Kırışmadan Nasıl Katlanır?

Tişört nasıl katlanır konusu, bazı durumlarda hastalık seviyesinde olabilse de, genellikle ev içerisinde hoş bir ambiyans yaratmak ve rahat bir görüntünün hakim kılınmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu duruma bağlı olarak ütülenen tişört nasıl katlanır sorusunu araştıran kişiler, kırışmadan tişört katlama ile tişört katlama tekniği de araştırmaktadır. Ayrıca normal tişört dışında yakalı tişört nasıl katlanır hakkındaki bilgiler de, yakalı tişört katlamayı bilmeyen kişiler için önemli bir konudur. İşte, tişört ütüsü bozulmadan nasıl katlanır hakkındaki tüm detaylar...

Tişört Nasıl Katlanır?

Günlük hayatta en sık giyilen giysilerden biri olan tişörtlerin kırışık olmaması, ütülü olması ve bozulmadan katlanması çoğu insan için önem teşkil etmektedir. Tişörtlerin bozulmadan durması, günlük olarak giyime hazır olması ve kırışmaması için bu adımlar örnek olarak ifade edilebilir;

İlk önce ütülenen tişört düz bir zemine yayılmalı ve düzeltilmelidir.

Tişörtün omuz bölümünden bir iki santimlik kısım, sırt kısmına doğru tişörtün kolu ile birlikte katlanmalıdır.

Tişört kolu daha sonra dışarıya yönelik katlanmalıdır ve bu işlemler her iki kol için uygulanmalıdır.

Katlanılan iki bölüm de tişörtün göbek kısmında birleştirilmelidir. İşlemin hatalı olup olmadığı yaka kısmına bakılarak anlaşılabilir.

Tişört bu şekilde olduğu vakit dik bir biçimde çevrilmeli ve alt kısmından tutulup 1/3 kısmı yakaya dönük bir biçimde katlanmalıdır.

Alt kısımda bulunan kat kısmı tutularak yaka yönünde son kez katlanmalıdır.

Ütüsü Bozulmadan Tişört Katlama Teknikleri Nelerdir?

Tişörtlerin ütülenmesi, ütülendikten sonra katlanması ve tüm bu işlemlerin ardından tertemiz ve kırışıksız bir tişörtün giyilmesi oldukça önemlidir ve pek çok kişi tarafından dikkat edilen durumlar arasında bulunmaktadır. Ütüsü bozulmadan tişört katlamanın pek çok tenkiği bulunuyor. Bu teknikler arasında Japon Kon Mari yöntemi de bulunmaktadır. Japon Kon Mari yöntemine göre bir tişört ütüsü bozulmadan şu şekilde katlanabilir;

Tişört ilk önce düz bir zemine yatırılmalıdır.

Sol kol ve sağ kol tişörtün yaka kısmının üstüne gelmeyecek şekilde hafif çaprazlama şekilde tek kat olarak katlanmalıdır.

Daha sonra katlanılan kol kısımları hizasından sağ ve sol kol bölümlerinden, yukarıdan aşağıya şekilde uzun bir hat biçiminde tekrar katlama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Son olarak da elde edilen tişört biçimi üzerinde, yaka kısmı tutularak, aşağıya yani tişörtün alt kısmına doğru tekrar katlanmalıdır. Bu sayede katlanılan tişörtün hem ütüsü bozulmayacak hem boyut olarak küçük bir alan kaplayacak hem de kare bir şekil kazanacak.

Tişört Kırışmadan Nasıl Katlanır?

Katlama teknikleri ve yöntemleri dışında, bir tişörtün kırışmadan katlanmasının çeşitli başka yolları da bulunmaktadır. Bu yollar arasında; katlanılan tişörtler arasına kağıt konulması veya tişörtleri en hızlı ve en pratik şekilde katlayabilmek için katlayıcı aparatlar kullanımı da bulunmaktadır. Yine de en sık tercih edilen ve araştırılan yöntem; tişörtlerin düzgün ve eşit bir biçimde dikkatli şekilde katlanması olarak ifade edilmektedir.