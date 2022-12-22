Tiyatral Nikah Nedir? Temsili Nikah Memuru İle Tiyatral Nikah Merasimi Nasıl Yapılır?

Tiyatral nikah nedir bunu açıklamanın en kısa yolu şöyledir; tiyatral nikah, resmi nikah zamanı olmadan da yapılması beklenen ve yasal kuralları bulunmayan bir tiyatro ile nikahın gerçekleştirilmesi olarak bilinmektedir. Tiyatral nikah memuru, düğün zamanı gelmeden önce düğün çiftleriyle görüşerek, düğünden ne beklediklerini öğrenmektedir. Çiftlerin beklentileriyle, organizasyonda seslendireceği metni hazırlamaktadır. Bu bilgiler dışında, tiyatral nikah yasak mı vb. sorularının yanıtları aşağıda yer almaktadır.
Temsili nikah, düğün çiftleri aracılığıyla çoğunlukla tercih edilen bir programdır. Temsili nikah memuru nedir, düğün zamanı gelmeden önce düğün çiftleriyle görüşerek, düğünden ne beklediklerini öğrenen kişidir. Tiyatral nikah nasıl yapılır, formalite nikah töreni şartları neler bunları şu şekilde sıralandırabiliriz;
Tiyatral nikahı gerçekleştiren kişi, düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenmektedir. Çiftlerden aldığı bilgiler doğrultusunda etkinlikte söyleyeceği yazıyı hazırlamaktadır. Çiftlerin beklentilerine göre mizahi veya beklentiye uygun bir konuşma hazırlayan memurlar çiftlere ve misafirlere eğlenceli bir tören yaşatmaktadır.