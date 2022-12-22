Tiyatral Nikah Nedir? Temsili Nikah Memuru İle Tiyatral Nikah Merasimi Nasıl Yapılır?

Tiyatral nikah nedir bunu açıklamanın en kısa yolu şöyledir; tiyatral nikah, resmi nikah zamanı olmadan da yapılması beklenen ve yasal kuralları bulunmayan bir tiyatro ile nikahın gerçekleştirilmesi olarak bilinmektedir. Tiyatral nikah memuru, düğün zamanı gelmeden önce düğün çiftleriyle görüşerek, düğünden ne beklediklerini öğrenmektedir. Çiftlerin beklentileriyle, organizasyonda seslendireceği metni hazırlamaktadır. Bu bilgiler dışında, tiyatral nikah yasak mı vb. sorularının yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Temsili Nikah Memuru İle Tiyatral Nikah Merasimi Nasıl Yapılır?

Temsili nikah, düğün çiftleri aracılığıyla çoğunlukla tercih edilen bir programdır. Temsili nikah memuru nedir, düğün zamanı gelmeden önce düğün çiftleriyle görüşerek, düğünden ne beklediklerini öğrenen kişidir. Tiyatral nikah nasıl yapılır, formalite nikah töreni şartları neler bunları şu şekilde sıralandırabiliriz;

Birkaç düğün çifti, yakın akrabalarının çoğunluğunun farklı illerde yaşaması sebebiyle iki farklı düğün etkinliği düzenlemektedir. Resmi nikah sadece bir defa yapılabileceğinden dolayı ikinci düğünde nikah töreni 'temsili nikah' ile yapılması da olası kılınmaktadır.

Resmi nikah zamanı ile düğün yerinin takvimde uyuşması çiftler açsından oldukça önemlidir. Düğün yapılmadan önce veya düğünden sonra remi nikah kıyılmaktadır. Düğünde ise tiyatral nikah töreni düzenlenmektedir.

Nikah yapılacağı zaman, gelen misafirlerin beklentilerini karşılamak amacıyla etkinlik hazırlayan çiftler, temsili nikah programına başvurabilmektedirler.

Nikahları önceden kıyılmış olan ve tekrar nikah yapmak isteyen çiftlerin, tiyatral nikah memuru programıyla etkinlik yapabilirler.

Tiyatral nikahı gerçekleştiren kişi, düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenmektedir. Çiftlerden aldığı bilgiler doğrultusunda etkinlikte söyleyeceği yazıyı hazırlamaktadır. Çiftlerin beklentilerine göre mizahi veya beklentiye uygun bir konuşma hazırlayan memurlar çiftlere ve misafirlere eğlenceli bir tören yaşatmaktadır.