Tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner için düzenlenen törene yakınları ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin konuşmalar yapılan törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.

TAZİYELERİ KIZI VE OĞLU KABUL ETTİ

Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Atuner'in ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri kızı İlayda Atuner ile Ogeday Atuner kabul etti.

ESKİ TOPKAPI MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ferdi Atuner'in cenazesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda defnedildi.

