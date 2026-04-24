Tiyatrocu Atuner son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Atuner (82) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Atuner için önce Atatürk Kültür Merkezi
'nde tören düzenlendi. Sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin konuşmalar yapılan törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Tarifsiz bir acı benim için. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun" dedi. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Atuner'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ferdi Atuner'in cenazesi öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda defnedildi.