TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO Hububat fiyatları netleşiyor!

Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:46

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2026 yılı buğday alım fiyatları, hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin gündeminde yer alıyor. Buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerine ilişkin alım bedellerinin ne zaman duyurulacağı merak edilirken, yeni sezon fiyat beklentileri de yakından takip ediliyor. TMO’nun, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler için belirlenen alım fiyatlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2025 yılı buğday ve hububat alım fiyatları, ekim sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin gündeminde öne çıktı. TMO, her yıl buğday ve arpa gibi ürünlerin alım bedellerini ürün çeşidine göre belirliyor. Geçen yıl makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa için ise 11 bin TL fiyat açıklanmıştı. Yeni dönemde uygulanacak 2025-2026 sezonu hububat fiyatları ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor.

BUĞDAY FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, buğday fiyatlarının genellikle haziran ayında duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı fiyatlarının da aynı dönemde açıklanması bekleniyor.


GEÇTİĞİMİZ YIL BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADARDI?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir.

Fiyatlar; üretim maliyetleri (gübre, mazot, tohum, işçilik), piyasa koşulları, arz-talep dengesi ve küresel buğday fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ürünün kalitesi (protein oranı, dane yapısı gibi) fiyatı etkiler. Çiftçilere verilen destek ve primler de nihai alım fiyatına eklenir

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

