TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO Hububat fiyatları netleşiyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2025 yılı buğday ve hububat alım fiyatları, ekim sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin gündeminde öne çıktı. TMO, her yıl buğday ve arpa gibi ürünlerin alım bedellerini ürün çeşidine göre belirliyor. Geçen yıl makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa için ise 11 bin TL fiyat açıklanmıştı. Yeni dönemde uygulanacak 2025-2026 sezonu hububat fiyatları ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, buğday fiyatlarının genellikle haziran ayında duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı fiyatlarının da aynı dönemde açıklanması bekleniyor.
Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Buğday alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir.
Fiyatlar; üretim maliyetleri (gübre, mazot, tohum, işçilik), piyasa koşulları, arz-talep dengesi ve küresel buğday fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ürünün kalitesi (protein oranı, dane yapısı gibi) fiyatı etkiler. Çiftçilere verilen destek ve primler de nihai alım fiyatına eklenir