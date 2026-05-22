TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO Hububat fiyatları netleşiyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2025 yılı buğday ve hububat alım fiyatları, ekim sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin gündeminde öne çıktı. TMO, her yıl buğday ve arpa gibi ürünlerin alım bedellerini ürün çeşidine göre belirliyor. Geçen yıl makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa için ise 11 bin TL fiyat açıklanmıştı. Yeni dönemde uygulanacak 2025-2026 sezonu hububat fiyatları ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor.