TMO’da buğday tozu patlaması

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama meydana geldi. Patlamada göçük altında kalan 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda yaşanan patlama korkuya yol açtı. Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.0Olayda yaralanan 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 60 silonun bulunduğu bölgede patlama nedeniyle 13 silo hasar gördü. Patlama sonrası olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini belirterek, "Buğday tozu sıkışmadan kaynaklanmış oldunu düşünüyoruz. Şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile hissettim" dedi.