TMSF nedir? TMSF açılımı nedir, görevleri nelerdir?





TMSF GÖREVLERİ NELERDİR?

TMSF, görevlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeleri) ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. Bunlar:

Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,

Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi,

TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi.

KAYNAK: Vikipedia