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Giriş Tarihi: 15.2.2023 21:13 Son Güncelleme: 15.2.2023 21:16

TMSF nedir? TMSF açılımı nedir, görevleri nelerdir?

TMSF, Kahramanmaraş depremi için gerçekleştirilen “Türkiye Tek Yürek” adlı yardım gecesine tarafından yapılan 2 Milyar TL’lik yardım yapmaları sonrasında TMSF nedir, açılımı ve görevleri nelerdir? şeklindeki araştırmalar sürüyor. TMSF nedir sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

TMSF nedir? TMSF açılımı nedir, görevleri nelerdir?

Kahramanmaraş deprem felaketi için yapılan "Türkiye Tek Yürek" yardım gecesinde 2 Milyar Türk Lirası bağışta bulunan TMSF ile ilgili detaylar merak ediliyor.

TMSF NEDİR, AÇILIMI VE GÖREVLERİ NELERDİR?

TMSF nedir sorusu yanıtları ve tüm bilgiler;



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Eskiden Merkez Bankası bünyesinde iken, artık Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.



TMSF GÖREVLERİ NELERDİR?

TMSF, görevlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeleri) ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. Bunlar:

  • Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,
  • Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi,
  • TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  • TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi.

KAYNAK: Vikipedia

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TMSF nedir? TMSF açılımı nedir, görevleri nelerdir?
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