TMSF nedir? TMSF açılımı nedir, görevleri nelerdir?

Kahramanmaraş deprem felaketi için yapılan "Türkiye Tek Yürek" yardım gecesinde 2 Milyar Türk Lirası bağışta bulunan TMSF ile ilgili detaylar merak ediliyor.
TMSF nedir sorusu yanıtları ve tüm bilgiler;
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Eskiden Merkez Bankası bünyesinde iken, artık Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
TMSF GÖREVLERİ NELERDİR?
TMSF, görevlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeleri) ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. Bunlar:
KAYNAK: Vikipedia