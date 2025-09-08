Togg dünya piyasasında! Güvenlik testinden 5 yıldızla geçti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Avrupa'nın en prestijli güvenlik testlerinden biri olan Euro NCAP'ten en yüksek dereceyi elde ederek güvenlik alanında önemli bir başarıya imza attı. Togg, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (Euro NCAP) kapsamında gerçekleştirilen güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızla geçti. Testler, yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu güvenliği, yaya koruması ve sürüş destek sistemleri gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Hem sürücü hem de yolcular için üst düzey güvenlik sunan Togg'un uluslararası güvenlik standartlarını karşıladığını ortaya kodu. Şirket, Avrupa'daki faaliyetlerini genişletme kapsamında Almanya ofisini resmi olarak açtı. Bugün itibarıyla Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya lansmanı gerçekleştiriliyor.

Euro NCAP testleri; çarpışma dayanıklılığı, yolcu güvenliği, çocuk yolcu koruması ve yaya güvenliği kriterlerine göre değerlendiriliyor.