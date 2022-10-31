TOGG SUV - SEDAN SATIŞ FİYATI 2022: Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ön sipariş ne kadar satılacak, ne zaman belli olacak?

TOGG fabrika açılışının ardından ülke gündemine adeta oturdu. Ülkemizin gururu otomobilin satışa çıkacağı tarih için adeta geri sayım başladı. Öte yandan bu aracı satın almayı düşünen vatandaşlar satış fiyatı gibi detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise "TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ön sipariş ne kadar satılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOGG satış fiyatı ve merak edilen tüm bu detaylar.
"TOGG 60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" dedi.
İLK ARAÇ TOGG C-SUV
Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli Togg C-SUV üretildi ve banttan inen ilk araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.
Bursa Gemlik'te faaliyetlerini sürdürecek olan Togg, bu fabrika ile Türkiye'nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilin üretim merkezi olacak.
İLK YIL HEDEFİ: 80 BİN ADET
Fabrika'da boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor.
TOGG FİYAT LİSTESİ VE ÖN SİPARİŞ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Togg'un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz."
"ŞUBAT AYINDA TOGG FİYATI BELLİ OLACAK"
Vatandaşların Togg'a nasıl sahip olacağı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Togg'un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.