TOGG SUV - SEDAN SATIŞ FİYATI 2022: Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ön sipariş ne kadar satılacak, ne zaman belli olacak?

"ŞUBAT AYINDA TOGG FİYATI BELLİ OLACAK"

Vatandaşların Togg'a nasıl sahip olacağı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Togg'un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.