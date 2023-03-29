TOGG yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek? Kura sonuçlarına göre TOGG teslim tarihi 2023

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG T10X TESLİMATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi.

Karakaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları aktardı:

"100 T10X: 12 dakika, 1.000 T10X: 41 dakika, 7.734 T10X: 4 saatte, 22.150 T10X: 24 saate, 41.000 T10X: 3 günde, 100.000 T10X: 7 günde, 177.467 T10X: kapanışta. İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz." Karakaş'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcının, daha fazla üretim yapılması yönünde yorumlar yazdığı görüldü.

Togg T10X modelinin teslim adedini 12 binden 20 bine yükselttiğini açıkladı. Togg'un ön sipariş çekilişleri ise 28 Mart yerine 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.

Togg uygulaması ya da internet sitesi üzerinden ön sipariş hakkı için başvurular 27 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.