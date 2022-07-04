Tohma Köprüsü Nerede? Tohma Köprüsü Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Tohma Köprüsü yapıldığı yer itibariyle son derece önemlidir. Çünkü bu bölge, yapılacak olan yatırımlarla Türkiye'nin belli başlı bölgelerini birleştirme potansiyeline doğrudan sahiptir. Peki ya Tohma Köprüsü nerede? Bu kadar kritik öneme sahip olan ve stratejik bir konumda bulunan Tohma Köprüsü nereye bağlı? Bu ve benzeri sorular olan Tohma Köprüsü hangi ilde ve nasıl gidilir? Sorularını içeriğimizde detaylı olarak yanıtladık.

Tohma Köprüsü Nerede?

Malatya ile Sivas'ı birbirine bağlayan 16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip bulunan Tohma Köprüsü, İç Anadolu için son derece önemli bir yapıdır. Tohma Köprüsü nereye bağlı? Sorusu da bu nedenle kullanıcılar tarafından sıklıkla merak edilmektedir.

Hem ulaşıma son derece kolaylık sağlaması ile hem de bu bölgeye gelen yatırımların Anadolu'nun büyümesi için pek kıymetli olması sebebiyle, Tohma Köprüsü vatandaşlar tarafından merak edilen yapılardan bir tanesidir. Bölgenin insanının ise devletin yapmış olduğu bu tarz yatırımlar dolayısıyla son derece mutlu olduğunu söylemek mümkün.

Tohma köprüsü nerede? Teknik olarak köprü, Karakaya Barajı'nın üzerinde var olan köprüye oldukça yakın bir noktaya inşa edildi. Tohma Köprüsü'nün yapımında 2.700 ton çelik ile 4.360 fore kazığın kullanıldığı, paylaşılan veriler arasındadır. Hiçbir cıvatanın kullanılmadığı köprü bütünüyle kaynak usulüyle yapılmıştır. Tüm bu teknik özellikler, Tohma Köprüsü'nü Osmangazi Köprüsünün ardından bu usulde yapılmış en büyük ikinci köprü yapmaktadır.

Tohma Köprüsü Nereye Bağlı?

Son yıllarda Anadolu'ya gelen yatırımlar, tüm vatandaşların gözlerini bu yöne çevirmesine sebep oldu. Bu nedenle Tohma köprüsü nerede ve Tohma Köprüsü nereye bağlı? Gibi sorularda bir artış mevcut. Tohma Köprüsü, Malatya ilimizin Darende ilçesine konumlanmıştır.

Vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen sorular arasında Tohma Köprüsü nereye bağlı sorusunun yanında bir de hangi ilde ve nasıl gidilir? Şeklinde sorular vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya ili üzerinden Karadeniz'e bölgesine bağlayacak olan köprü projesiyle, Malatya-Hekimhan-Sivas arasında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün meydana getirilmesi hedeflenmektedir…