SON DAKİKA: "Toka Meryem" yakalandı: 17 yıllık cezadan 7 yıldır kaçıyordu...

İstanbul'un 2000 yıllarında yaptığı hırsızlıklar ve kurduğu çeteyle tanılan "Toka Meryem" lakaplı Meryem Güler o yıllarda adından çokça söz ettirmişti. Çetesiyle rastgele adresler seçiyor bu adreslerde zilleri çalıyor kapıyı açan olmadığında ise evde kimse olmadığına kanaat getirip hırsızlık için eve giriyordu. Lakabını ise hırsızlık yaparken maymuncuk gibi kullandığı tokasıyla kapıları açmasından almıştı. Sadece bu ismiyle değil aynı zamanda yakalanmamak ve hırsızlık anında insanların kendisinden şüphelenmemesi için çocuğunu da kullanıyordu.
KİMSE ÇOCUĞU OLAN HIRSIZDAN ŞÜPHELENMEZ
Henüz 24 yaşında olduğu 2001 yılında gözaltına alındığında ifadesinde ise açık açık bundan bahsetmişti. "Çocuklu bir kadından kimse hırsızlığa çıkmış diye şüphelenmiyordu. Evlerden çaldıklarımızı da satıyorduk." Bundan sonra çokça Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinin misafiri olan Güler suçlarına devam etti. Ancak 2019 yılında Güler'in peşine bu kez Aranan Şahıslar Büro Amirliği düştü.
KAÇIŞ TARSUS'TA SON BULDU
Meryem Güler, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 17 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası almış, 12 ayrı suçtan aranıyordu. Polis Toka Meryem'in izine Mersin Tarsus'ta ulaştı. 13 Şubat'ta Görevlendirilen iki ekip, Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokakta 7 yıldır aranan 49 yaşındaki hükümlü hırsızı yakalayarak adliyeye sevk etti. Güler adlığı ceza sebebiyle cezaevine gönderildi.