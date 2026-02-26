SON DAKİKA: "Toka Meryem" yakalandı: 17 yıllık cezadan 7 yıldır kaçıyordu...

İstanbul'un 2000 yıllarında yaptığı hırsızlıklar ve kurduğu çeteyle tanılan "Toka Meryem" lakaplı Meryem Güler o yıllarda adından çokça söz ettirmişti. Çetesiyle rastgele adresler seçiyor bu adreslerde zilleri çalıyor kapıyı açan olmadığında ise evde kimse olmadığına kanaat getirip hırsızlık için eve giriyordu. Lakabını ise hırsızlık yaparken maymuncuk gibi kullandığı tokasıyla kapıları açmasından almıştı. Sadece bu ismiyle değil aynı zamanda yakalanmamak ve hırsızlık anında insanların kendisinden şüphelenmemesi için çocuğunu da kullanıyordu.