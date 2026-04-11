Tokat attı diye öldürdü amacım korkutmaktı dedi

Avcılar Merkez Mahallesi'nde, 4 Nisan'da araç kiralama şirketi bulunan Mustafa Arancı, ile arkadaşı Sercan Ş. birlikte sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Mustafa Arancı, yanlarında bulunan başka bir arkadaşına doğru yüksek sesle konuşan Sercan Ş.'ye bir tokat attı. Yediği tokatın ardından olay Sercan Ş. kısa süre sonra elindeki tabancayla geri geldi. Peş peşe ateş eden şüpheli, Arancı'yı vurdu. Evli ve 2 çocuk babası Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sercan Ş. suçunu itiraf etti. Amacım onu korkutmaktı. Daha sonra öldüğünü öğrendim." dedi.