Tokat bayram namazı saati! 2022 Tokat’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Tokat'ta yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Yurdun dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Tokat Kurban Bayram namazı saat kaçta?" diye merak ediyor. İşte bayramın ilk günü kılınacak olan Tokat bayram namazı saati…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
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İşte Tokat Bayram namazı saati;
Tokat'ta bayram namazı bu yıl 05.47'de kılınacak.
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İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.