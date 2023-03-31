Tokat Çarşısı’nda kepenkler açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nce 27 konteyner dükkânla kurulan "Tokat Çarşısı" faaliyete başladı. İlçe halkının günlük ihtiyaçlarını gidermesinde öncelikli sektörlerden kura ile belirlenen 27 esnaf, yeni işyerlerinde mesaiye başladı. Konteyner işyeri sayısının zamanla 200'e çıkarılması hedefleniyor. Giyim mağazasından berbere, kıraathaneden mobil telefon bayisine farklı alanlardan esnaf, burada hizmet verecek.Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Konteyner kentlerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz" dedi. Eski Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlarından Mustafa Girişit de "İnşallah marangozlar, mobilyacılar da bu hizmetlerden faydalanır. Bir dükkân bile fazla açılsa faydalı olur" diye konuştu.Çarşıda giyim mağazası açan Kenan Erözdil ise "Depremde evim ve işyerim yıkıldı. Bir nebze de olsa vatandaşların özgüvenini artırmak, moral ve motivasyon sağlamak açısından önemli" dedi.