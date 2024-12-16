Tokat Havalimanı Nerede? Tokat Havalimanı Merkeze Kaç Km, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tokat Havalimanı, hem konumu hem sunduğu olanaklar ile Tokat'a seyahati kolaylaştıran önemli bir ulaşım merkezidir. Şehir merkezine olan yakınlığı, farklı ulaşım seçenekleri ve modern altyapısı sayesinde yolculara konforlu bir deneyim sunmaktadır. Tokat'a seyahat için havalimanı ulaşımını önceden planlayarak keyifli bir yolculuk geçirilebilir. Tokat Havalimanı nerede, merkeze kaç km, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise modern ve yolcu dostu bir tesis olarak dikkat çekmektedir.

Tokat Havalimanı Nerede?

Tokat Havalimanı, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Tokat iline hizmet veren bir havalimanıdır. Tokat il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunur ve Reşadiye-Tokat kara yolu üzerinde konumlanmıştır. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile bilinen Tokat, havalimanı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından kolayca ulaşılabilir hale gelmiştir.

Tokat Havalimanı Merkeze Kaç Km, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tokat Havalimanı'na ulaşmak için farklı alternatifler bulunmaktadır. İşte detaylı bir yol tarifi ve ulaşım yöntemleri:

1. Kendi Aracınızla Ulaşım

Eğer kişisel aracınızı kullanıyorsanız, Tokat şehir merkezinden Reşadiye-Tokat kara yolunu takip etmeniz yeterlidir. Havalimanı tabelalarını takip ederek doğru yöne ilerleyebilirsiniz. Yol boyunca asfalt kalitesi oldukça iyi olup, sürüş rahat ve güvenlidir.

• Konum: Tokat şehir merkezinden doğu yönüne doğru 20 kilometre ilerleyin.

• Yaklaşık Süre: 25-30 dakika.

2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Toplu taşıma araçları Tokat Havalimanı'na düzenli seferler düzenlemektedir. Şehir merkezinden hareket eden otobüs ve minibüs hatları, yolcuları uygun bir ücret karşılığında havalimanına ulaştırmaktadır. Sefer saatleri genellikle uçuş saatlerine göre düzenlenmiştir, bu nedenle seyahatinizden önce toplu taşıma saatlerini kontrol etmeniz önemlidir.