Haberler Yaşam Haberleri Tokatçı oyuncuları kim, konusu ne? Tokatçı nerede çekildi, İstanbul'un neresinde?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 17:00

Tokatçı oyuncuları kim, konusu ne? Tokatçı nerede çekildi, İstanbul'un neresinde?

Tokatçı filmi 17 Ağustos Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Saf bir adam olan Osman’ın gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye kaptırmasının eğlenceli bir dille anlatıldığı Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Tokatçı oyuncuları kim? Tokatçı nerede çekildi, ne zaman? İşte detaylar!

Tokatçı oyuncuları kim, konusu ne? Tokatçı nerede çekildi, İstanbul’un neresinde?

Tokatçı oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Bu sebeple Tokatçı oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Tokatçı ne zaman nerede çekildi? İşte Tokatçı oyuncuları ve film hakkında diğer detaylar!

TOKATÇI FİLMİ KONUSU

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir.

Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur.

Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara komedi türünde olan film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

ARKADAŞINA GÖNDER
Tokatçı oyuncuları kim, konusu ne? Tokatçı nerede çekildi, İstanbul'un neresinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA