Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor" dedi. AFAD Samsun İl Müdürlüğü de saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.