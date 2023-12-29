Tokat’ta aileler arası kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet olan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), öğle saatlerinde Zile ilçesi Selağzı kavşağında karşılaştı. Muhtar ile husumetlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

Kavgada Muhtar Hasan Özer Kabay ile Salih Akarsu, Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbesiyle yaralanan Hasan Özer Kabay ile Salih Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında da kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, olaya müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.