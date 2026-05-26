Tokat’ta bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tokat bayram namazı saati

Tokat bayram namazı saati vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanırken, bayram sabahı camilerde yoğunluk oluşması bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah namazının ardından cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Namaz sonrası bayramlaşma ve aile ziyaretleriyle şehirde manevi atmosfer gün boyu devam edecek.
Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)
Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi