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Giriş Tarihi: 25.7.2022 23:04 Son Güncelleme: 25.7.2022 23:48

Tokat'ta dağ mantarı 9 kişiyi zehirledi

Tokat’ın Niksar ilçesinde aynı aileden 3’ü çocuk 9 kişi yayladan topladıkları mantardan zehirlendi. Ambulanslarla hastanelere yetiştirilen 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken uzmanlar vaka artışına dikkat çekerek ‘dağ mantarı tüketmeyin’ uyarısı yaptı

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta dağ mantarı 9 kişiyi zehirledi

Tokat'ın Niksar İlçesine bağlı Serenli Beldesinde Özyurt Ailesi, yayladan topladıkları mantar ile öğle saatlerinde yemek yaparak yedi. Birkaç saat sonra ise aile üyeleri zehirlenme belirtisi göstermeye başladı. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Beldeye ulaşan ambulanslar 3'ü çocuk 9 kişiyi Niksar Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Mehmet Özyurt (73), Şaduman Özyurt (65), Şevki Özyurt (40), Nurcan Özyurt (37), Recep Özyurt (34), Emel Özyurt (30) ile çocuklar M.Ö.(12) M.Ö.(7) ve Y.Ö. (6) isimli hastalardan Nurcan Özyurt ile çocuklar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yakınlarının durumunu takip eden Remzi Özyurt, 9 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaştıklarını söyledi. Tokat Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Tuğba Betül Ümit ise son dönemde mantar zehirlenmesi vakalarının artışta olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların toplama mantar yerine tüketim için kültür mantarlarını seçmeleri uyarısında bulundu.

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Tokat'ta dağ mantarı 9 kişiyi zehirledi
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