Tokat’ta düğün eğlencesi hastanede bitti: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 14.8.2025 18:56

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre bir düğünde havaya ateş eden 30 yaşındaki adamın tabancası tutukluk yaptığı sırada kontrol etmek isterken tabancadan çıkan mermi bir gencin omzuna isabet etti. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erbaa ilçesine bağlı Çevresu köyündeki düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya tabancayla ateş eden C.Y.'nin (30) tabancası tutukluk yaptı. C.Y. silahı kontrol ederken ateş alan tabancadan çıkan mermi konuklardan H.P.'ye (27) isabet etti. Omzundan yaralanan genç çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürülürken, tabancayı ateşleyen C.Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., çıkartıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.P. ise Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

