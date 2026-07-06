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Giriş Tarihi: 6.07.2026 09:03

Tokat'ta feci kaza! TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti

Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Tokat’ta feci kaza! TIR’ın dorsesine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Turhal istikametine seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT

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