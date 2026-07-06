Tokat’ta feci kaza! TIR’ın dorsesine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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