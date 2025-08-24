Tokat’ta geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altında

Merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan bir kumaş geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat Belediyesi iş makineleri de gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.