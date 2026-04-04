Tokat’ta “joker aday” operasyonu! Ehliyet sınavı için yapay zekalı düzenek: 14 tutuklama!

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; yazılı ehliyet sınavını geçemeyen bazı kişilerin kimlik kartlarını "kayıp" gerekçesiyle yeniledikleri, bu süreçte gerçek kimlik sahibinin yüzü ile "joker adayın" yüzünü yapay zeka kullanarak ortak fotoğraf haline getirerek nüfus müdürlüğü yetkililerini kandırdıkları ve bu yöntemle yerlerine başkalarını sınava soktukları tespit edildi.