Tokat’ta “joker aday” operasyonu! Ehliyet sınavı için yapay zekalı düzenek: 14 tutuklama!

Giriş Tarihi: 4.04.2026 10:31

Tokat merkezli “joker aday” operasyonunda, ehliyet sınavında başkalarını yerine soktukları belirlenen şüphelilere darbe vuruldu. Yapay zekayla kimlik fotoğrafı düzeneği kuran 17 kişiden 14’ü tutuklandı. İşte, “joker aday” operasyonunun detayları…

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; yazılı ehliyet sınavını geçemeyen bazı kişilerin kimlik kartlarını "kayıp" gerekçesiyle yeniledikleri, bu süreçte gerçek kimlik sahibinin yüzü ile "joker adayın" yüzünü yapay zeka kullanarak ortak fotoğraf haline getirerek nüfus müdürlüğü yetkililerini kandırdıkları ve bu yöntemle yerlerine başkalarını sınava soktukları tespit edildi.



12 JOKER ADAY, 5 DE ORGANİZATÖR

Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Tokat ili Niksar ilçesi ve Şanlıurfa'da da bağlantılar belirlendi. Son 4 yıla ait sınav evraklarının incelenmesi sonucu Tokat ve Şanlıurfa'da 12 joker aday, 5 de organizatör olduğu belirlendi.



17 KİŞİ GÖZALTINDA ALINDI

Ekipler tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

