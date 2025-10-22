Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta kahreden ölüm: Genç kız soba yakmak isterken canından oldu!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:27

Tokat'ta kahreden ölüm: Genç kız soba yakmak isterken canından oldu!

Tokat'ta evlerindeki palet sobasına jel döken 21 yaşındaki Zehra Copnur'un elindeki kutu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay, Tokat'ın Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde palet sobasına jel döken 21 yaşındaki Zehra Copnur'un elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, Tokat'ta kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.
Zehra Copnur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

