Tokat’ta konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki tır, Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.
7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, konteyner içerisinde saklanan 7 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere il merkezine götürüldü. Tır sürücüsü H.İ.D. ise gözaltına alındı.