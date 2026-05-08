Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 14:33

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu bir tırın konteynerinde yapılan aramada, Ağrı'dan İstanbul'a götürülmeye çalışılan Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki tır, Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, konteyner içerisinde saklanan 7 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere il merkezine götürüldü. Tır sürücüsü H.İ.D. ise gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
