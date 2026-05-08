Tokat’ta konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı!

7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, konteyner içerisinde saklanan 7 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere il merkezine götürüldü. Tır sürücüsü H.İ.D. ise gözaltına alındı.

