Tokat’ta korkunç kaza: 4’ü çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Niksar yönüne gitmekte olan Mustafa Yüksel (30) yönetimindeki 60 KA 116 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ozan Sağır'ın kullandığı 60 EM 727 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa Yüksel yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü ile otomobildeki Sündüz (58), Öznur (28), Abdulkadir (3), İpek Elif (9), Oğuz Kaan (3), Esma Sultan (1) ve Nezaha Yüksel (30) yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün annesi olduğu öğrenilen ve otomobilde sıkışan Sündüz Yüksel, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.