Tokat’ta korkutan kaza: Minibüs kamyonete arkadan çarptı! 1 yaralı

Kazada minibüs sürücüsü devrilen araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Oğuzhan T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.