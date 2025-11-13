Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta korkutan kaza: Minibüs kamyonete arkadan çarptı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.11.2025 13:01

Tokat’ta korkutan kaza: Minibüs kamyonete arkadan çarptı! 1 yaralı

Tokat'ta Niksar ilçesinde, minibüs kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü yaralandı.

DHA Yaşam
Tokat’ta korkutan kaza: Minibüs kamyonete arkadan çarptı! 1 yaralı

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar'dan Erbaa istikametine seyreden Emre G. (28) yönetimindeki kamyonete, Oğuzhan T. (21) yönetimindeki minibüs arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü devrilen araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Oğuzhan T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat’ta korkutan kaza: Minibüs kamyonete arkadan çarptı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz