Tokat’ta minibüs, uçuruma yuvarlandı: 1’i çocuk 4 ölü

Hurdaya dönen araçta sürücü Necati Erdem, Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Miraç Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Çınar Erdem ise sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)