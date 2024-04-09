Tokat’ta miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

üfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Nazik Karaca ise tedaviye alındı.

Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor