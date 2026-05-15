Tokat’ta uyuşturucu operasyonu! 15 yaşındaki Efehan’ın ölümüne sebep olmuştu: O zanlı tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ö.F.Ç. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
EVDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI
Öte yandan tutuklanan Ö.F.Ç.'nin, 24 Temmuz 2024 tarihinde Erbaa ilçesinde meydana gelen ve 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının sürücüsü olduğu öğrenildi. Kazada refüjü aşarak karşı şeride geçtiği belirlenen sürücünün 2,77 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Yargılama sonucunda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan Ö.F.Ç.'nin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildiği öğrenildi.