Tokat’ta uyuşturucu operasyonu! 15 yaşındaki Efehan’ın ölümüne sebep olmuştu: O zanlı tutuklandı!

Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:01

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, daha önce alkollü araç kullanırken neden olduğu trafik kazasında 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ölümüne sebep olan kişi olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ö.F.Ç. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklanan Ö.F.Ç.'nin, 24 Temmuz 2024 tarihinde Erbaa ilçesinde meydana gelen ve 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının sürücüsü olduğu öğrenildi. Kazada refüjü aşarak karşı şeride geçtiği belirlenen sürücünün 2,77 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Yargılama sonucunda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan Ö.F.Ç.'nin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
