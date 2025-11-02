Tokat’ta yaşlı çifte milyonluk vurgun: ’Sahte polisler’ Antalya’da yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim 2025 günü Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal (78), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak 28 Ekim günü telefonla arandıktan sonra evlerine gelen şahısların "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle kendilerini kandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların, yaşlı çiftin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 1.500 Euro nakit para ve 645 bin 265 TL'yi havale yoluyla alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.