İl genelinde iki gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından bazı bölgelerde istinat duvarları çökerken, Yeşilırmak'ta su seviyesi yükselerek taşkınlara neden oldu.

Tokat'ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi

Taşan suların çevredeki tarım arazilerine yayılmasıyla çok sayıda tarla sular altında kaldı. Kentte farklı noktalarda yollarda kısmi çöküntüler meydana gelirken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyü sular altında kaldı. Öte yandan selin etkilediği tarım arazileri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş alanların suyla kaplandığı ve ekili alanlarda ciddi zarar oluştuğu gözler önüne serildi. Ekiplerin bölgede hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor.