Giriş Tarihi: 4.05.2026 18:27 Son Güncelleme: 4.05.2026 18:35

Tokat’ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi

Tokat’ta etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken tarlalarda oluşan su taşkınları dronla havadan görüntülendi.

İHA
İl genelinde iki gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından bazı bölgelerde istinat duvarları çökerken, Yeşilırmak'ta su seviyesi yükselerek taşkınlara neden oldu.

Taşan suların çevredeki tarım arazilerine yayılmasıyla çok sayıda tarla sular altında kaldı. Kentte farklı noktalarda yollarda kısmi çöküntüler meydana gelirken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyü sular altında kaldı. Öte yandan selin etkilediği tarım arazileri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş alanların suyla kaplandığı ve ekili alanlarda ciddi zarar oluştuğu gözler önüne serildi. Ekiplerin bölgede hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

