Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı: Sürücü alkollü çıktı!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 15:18

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki H.A., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinde polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü K.A.'nın 2,68 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında kent merkezindeki Ayhan Çevik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.A. idaresindeki 60 AFM 804 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A.'ya çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2,68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.A.'ya alkol alıp almadığı sorguladı. Kontrolde sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
