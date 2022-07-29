TOKİ kura çekiliş sonuçları isim sorgulama ekranı İzmit Sekbanlı ve Sepetçi projesine başvuran vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 238 konuttan oluşan projedeki 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini buldu. Bu noktada ise "TOKİ İzmit kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ İzmit kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...