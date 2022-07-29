Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 283 konut İzmit kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!
Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:24

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 283 konut İzmit kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ 2022 konut projesi kapsamında İzmit Sekbanlı ve Sepetçi’de 283 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipliği kuraları çekildi. Kura sonuçlarının belli olmasıyla beraber vatandaşlar isim listesi sorgulama ekranıyla detayları araştırıyor. Bu noktada "TOKİ İzmit kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ İzmit kura sonuçları isim sorgulama ekranı açıldı.

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 283 konut İzmit kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ kura çekiliş sonuçları isim sorgulama ekranı İzmit Sekbanlı ve Sepetçi projesine başvuran vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 238 konuttan oluşan projedeki 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini buldu. Bu noktada ise "TOKİ İzmit kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ İzmit kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Saat 14:00'da başlayacak ve canlı yayınlanacak olan çekiliş, TOKİ Başkanlığında gerçekleştirilecek. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanmaktadır.

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TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 283 konut İzmit kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!
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