TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulamalar nereden ve nasıl yapılacak?

Yüzyılın Konut Projesi için başvurular başladı! Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin TOKİ konutu için milyonlarca kişi ev sahibi olma umuduyla başvurusunu yaptı. Şimdi gözler kura ve teslim tarihine çevrildi. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihlerde yapılacak? İşte TOKİ ilk teslimat tarihi hakkında detaylar.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:
10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması
29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi
Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması
Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuruları 10 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Bugün TC kimlik numarası 0'la bitenler başvuru yapabilecek.
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak.
Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
18 yaşını doldurmuş olmak
En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması
Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak (Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek)
Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları "Gazi" kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisindeki başvuru sahiplerinde 'konut sahibi olmama ve gelir şartı' aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.