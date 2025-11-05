Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU KOŞULLARI: Taksitler 6 bin 750 TL'den başlayacak! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 08:20

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde yeni konutlar hayata geçirilecek. Şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve üç çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Projede öncelik İstanbul’daki 100 bin konuta verilirken, Ankara, İzmir ve Konya da en fazla konutun inşa edileceği iller arasında bulunuyor. Başvuru tarihleri ve taksit planı da belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte projeye dair tüm ayrıntılar...

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesiyle ilgili detaylar açıklandı. 81 ilde yapılacak konutlarda şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, çok çocuklu aileler ve gençler için özel kontenjanlar ayrıldı. Başvuru sahiplerinin üzerine konut bulunmaması ve gelir sınırını aşmaması gerekiyor. İstanbul için gelir sınırı 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlendi. İşte TOKİ 500 bin konut projesine dair merak edilen detaylar...

BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİ

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER 6 BİN 750 TL'DEN BAŞLAYACAK

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Bursa'da 13 bin, Diyarbakır'da 12 bin 170 konut inşa edilecek.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,

Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,

Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,

3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,

Gençler: yüzde 20

