TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | İki ilde daha hak sahipleri belli oldu! İşte kura sonucu sorgulama

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.