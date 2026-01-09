TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | İki ilde daha hak sahipleri belli oldu! İşte kura sonucu sorgulama

Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şimdi Türkiye'nin dört bir yanında Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor. Başvuruları tamamlanan TOKİ 500 bin konut projesi için kura çekimi heyecanı hızla sürüyor.
Adıyaman'da çekilen ilk kuraların ardından bugün iki il daha kura heyecanı yaşadı. Peki TOKİ kuralarını kimler kazandı? 500 bin konut projesi kura çekim tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...
İKİ İLDE DAHA KURALAR ÇEKİLDİ
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ardahan'da 619 konut ve Muş'ta ise 2 bin 142 konut için kuralar çekildi.
Kura çekimi, Ardahan'da saat 10:00 itibarıyla Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde; Muş'ta ise saat 11:00'de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Kura çekimini merakla bekleyenler anbean yayını takip etti.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ 2026
TOKİ'nin açıkladığı kura takvimine göre çekiliş tarihleri şu şekilde:
10 Ocak: Antalya, Bingöl
11 Ocak: Artvin, Tunceli
18 Şubat: Kırklareli
Kura çekimleri, belirlenen tarihlerde farklı illerde devam edecek.
TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul'da kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.
KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50
YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADE
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.