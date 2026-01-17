TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Malatya’da 9 bin 659 hak sahibi belli oldu! İşte kura sonucu sorgulama

Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şimdi Türkiye'nin dört bir yanında Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor. Başvuruları tamamlanan TOKİ 500 bin konut projesi için kura çekimi heyecanı hızla sürüyor.
Adıyaman'da çekilen ilk kura ile başlayan heyecan bugün Malatya ile devam etti. Noter huzurunda 9 bin 659 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başta olmak üzere yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"
Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin tarihinin en büyük yeniden inşa sürecinin başlatıldığını söyledi. Depremin ilk anından itibaren devlet ve milletin omuz omuza verdiğini vurgulayan Kurum,
"Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe kapılmadık. Her gecenin bir sabahı vardır dedik" ifadelerini kullandı.
455 BİN KONUT REKOR HIZLA TESLİM EDİLDİ
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların dünyada örneği olmadığını belirten Kurum, 27 Aralık'ta Hatay'da 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.
"Tam tamına 455 bin yuvamızı destansı bir kararlılıkla teslim ettik. Saatte 23, günde 550 konut ürettik" diyen Kurum, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olduğunu vurguladı.
2 MİLYON VATANDAŞ YIL BİTMEDEN EVİNE KAVUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen sözlerin tutulduğunu dile getiren Kurum, 11 ilde yaklaşık 2 milyon depremzedenin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Kurum, "Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı aynı anda yeniden inşa ettik. Bu, Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir" dedi.
MALATYA'DA 80 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ
Malatya özelinde yapılan çalışmalara da değinen Kurum, kentte 80 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.
"Tek bir Malatyalı kardeşimizin boynunun bükük kalmasına asla müsaade etmedim, etmeyeceğim" diyen Kurum, Malatya'nın yeniden bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.
EV SAHİBİ HEDEFİMİZDE KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ
TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 753 bin sosyal konutun tamamlandığını, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını açıklayan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında deprem bölgesine öncelik verileceğini söyledi.
Malatya'da 9 bin 659 sosyal konut için kura çekileceğini belirten Kurum, "Ev Sahibi Türkiye hedefimizde kimseyi geride bırakmayacağız" dedi.
MALATYA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
Bugünkü kura çekimi ile toplam 9.659 konutun dağılımı şu şekilde yapıldı. Malatya konut dağılımı ilçe ilçe şu şekilde:
Merkez (Battalgazi - Yeşilyurt): 8.500 Konut
Doğanşehir: 300 Konut
Hekimhan: 300 Konut
Akçadağ: 150 Konut
Yazıhan: 79 Konut
Kale: 75 Konut
Kuluncak: 70 Konut
Darende: 65 Konut
Arguvan: 50 Konut
Doğanyol: 40 Konut
Arapgir: 30 Konut
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Noter denetiminde yürütülen çekilişlerin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. ak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. Tam liste ise resmi açıklamayla ilan edilecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.