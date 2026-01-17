TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Malatya’da 9 bin 659 hak sahibi belli oldu! İşte kura sonucu sorgulama

"ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin tarihinin en büyük yeniden inşa sürecinin başlatıldığını söyledi. Depremin ilk anından itibaren devlet ve milletin omuz omuza verdiğini vurgulayan Kurum,

"Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe kapılmadık. Her gecenin bir sabahı vardır dedik" ifadelerini kullandı.

455 BİN KONUT REKOR HIZLA TESLİM EDİLDİ

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların dünyada örneği olmadığını belirten Kurum, 27 Aralık'ta Hatay'da 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

"Tam tamına 455 bin yuvamızı destansı bir kararlılıkla teslim ettik. Saatte 23, günde 550 konut ürettik" diyen Kurum, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olduğunu vurguladı.

2 MİLYON VATANDAŞ YIL BİTMEDEN EVİNE KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen sözlerin tutulduğunu dile getiren Kurum, 11 ilde yaklaşık 2 milyon depremzedenin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Kurum, "Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı aynı anda yeniden inşa ettik. Bu, Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir" dedi.