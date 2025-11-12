TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TOKİ 1+1, 2+1 evler için kura çekimi takvimi açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında gözler kura tarihlerine çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 1+1 ve 2+1 daireler için çekiliş hazırlıkları başladı. Vatandaşlar, kura takviminin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak.
Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; 10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar ilk başvuru yaptı. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.