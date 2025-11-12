TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte? TOKİ 1+1, 2+1 evler için kura çekimi takvimi açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında gözler kura tarihlerine çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 1+1 ve 2+1 daireler için çekiliş hazırlıkları başladı. Vatandaşlar, kura takviminin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

500 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak.

Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.